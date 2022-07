Nuova minaccia da Mosca, Medvedev: “L’Ucraina scomparirà. E gli europei soffriranno il freddo” (Di giovedì 21 luglio 2022) Mosca torna a fare la faccia feroce. ”L’Ucraina potrebbe scomparire dalla mappa del mondo”. Parole da brivido. Pronunciate con il consueto stile da Dmitrj Medvedev, vicepresidente del Consiglio della sicurezza nazionale della Russia. Che su Telegram ha scritto che L’Ucraina ”potrebbe perdere la sovranità che le resta”. Parole che confermano quelle del ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. Che ieri ha detto che gli obiettivi dell’operazione speciale in Ucraina vanno ora oltre il Donbass. “Oggi, la geografia è diversa da quella della fine di marzo”. Medvedev: L’Ucraina scomparirà dalla mappa del mondo Lo stesso Putin fin dall’inizio dell’invasione russa del 24 febbraio aveva parlato dell’inizio di ”una Nuova era della storia mondiale”. Un nuovo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022)torna a fare la faccia feroce. ”potrebbe scomparire dalla mappa del mondo”. Parole da brivido. Pronunciate con il consueto stile da Dmitrj, vicepresidente del Consiglio della sicurezza nazionale della Russia. Che su Telegram ha scritto che”potrebbe perdere la sovranità che le resta”. Parole che confermano quelle del ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. Che ieri ha detto che gli obiettivi dell’operazione speciale in Ucraina vanno ora oltre il Donbass. “Oggi, la geografia è diversa da quella della fine di marzo”.dalla mappa del mondo Lo stesso Putin fin dall’inizio dell’invasione russa del 24 febbraio aveva parlato dell’inizio di ”unaera della storia mondiale”. Un nuovo ...

