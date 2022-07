Nuoto, Panziera: “Darò il massimo agli Europei, il pubblico sarà tutto per noi” (Di giovedì 21 luglio 2022) Ostia – Margherita Panziera arriva seconda nei 200 dorso femminili agli Assoluti di Nuoto al Polo Natatorio di Ostia e si aspettava il tempo (2’09.99) che poi ha fatto sotto il caldissimo sole lidense: “Mi aspettavo questo tempo oggi agli Assoluti. Cercherò di mettere tutta me stessa”. L’intenzione, che esprime a Il Faro online in zona mista, vola fino ai prossimi Europei. La vuole cavalcare l’azzurra agli Europei in casa a cui manca solo un mese. Tutta la Nazionale dei Meravigliosi attende la competizione con particolare trepidazione e anche lei “E’ una grande emozione davvero. Ci sarà un grande pubblico pronto per sostenerci. Spero nella forma”. Il suo obiettivo e il suo sogno è sicuramente quello di salire sul podio. La ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022) Ostia – Margheritaarriva seconda nei 200 dorso femminiliAssoluti dial Polo Natatorio di Ostia e si aspettava il tempo (2’09.99) che poi ha fatto sotto il caldissimo sole lidense: “Mi aspettavo questo tempo oggiAssoluti. Cercherò di mettere tutta me stessa”. L’intenzione, che esprime a Il Faro online in zona mista, vola fino ai prossimi. La vuole cavalcare l’azzurrain casa a cui manca solo un mese. Tutta la Nazionale dei Meravigliosi attende la competizione con particolare trepidazione e anche lei “E’ una grande emozione davvero. Ciun grandepronto per sostenerci. Spero nella forma”. Il suo obiettivo e il suo sogno è sicuramente quello di salire sul podio. La ...

