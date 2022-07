Nuoto oggi, Campionati Italiani 2022: orari giovedì 21 luglio, programma, tv, streaming, big azzurri in gara (Di giovedì 21 luglio 2022) Terza e ultima giornata di gare nei Campionati Italiani estivi di Nuoto di scena quest’oggi. Nel Centro federale di Ostia assisteremo a gare decisamente interessanti che andranno a definire la squadra ai nastri di partenza degli Europei di Roma. LA DIRETTA LIVE DEI Campionati Italiani ASSOLUTI DI Nuoto DALLE 17.30 Il programma prenderà il via dalle serie lente, a partire dalle 10.00 del mattino, mentre le serie con gli atleti di vertice inizieranno a partire dalle 17.30. Da osservare con attenzione i 200 dorso uomini con Matteo Restivo a caccia di un riscontro importante, alla stessa stregua di Margherita Panziera nella medesima prova. Grande affollamento e qualità nei 50 farfalla uomini con Piero Codia, Matteo Rivolta e Thomas Ceccon, che dovrebbe ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Terza e ultima giornata di gare neiestivi didi scena quest’. Nel Centro federale di Ostia assisteremo a gare decisamente interessanti che andranno a definire la squadra ai nastri di partenza degli Europei di Roma. LA DIRETTA LIVE DEIASSOLUTI DIDALLE 17.30 Ilprenderà il via dalle serie lente, a partire dalle 10.00 del mattino, mentre le serie con gli atleti di vertice inizieranno a partire dalle 17.30. Da osservare con attenzione i 200 dorso uomini con Matteo Restivo a caccia di un riscontro importante, alla stessa stregua di Margherita Panziera nella medesima prova. Grande affollamento e qualità nei 50 farfalla uomini con Piero Codia, Matteo Rivolta e Thomas Ceccon, che dovrebbe ...

