Nuoto, Campionati italiani estivi 2022: Stefano Di Cola fa suoi i 200 sl di qualità, tris di Federica Toma (Di giovedì 21 luglio 2022) Signore e signori, in una giornata rovente più che mai, è calato il sipario sui Campionati estivi di Nuoto. Nel Centro federale di Ostia un day-3 molto interessante, utile per completare il quadro di chi prenderà parte agli ormai imminenti Europei 2022 di Roma. Pronti, via e Silvia di Pietro ha fatto suoi con il crono di 24.97 i 50 stile libero donne, unica ad abbattere il muro dei 25?. Alle sue spalle si sono classificate Costanza Cocconcelli (25.25) e Sara Curtis (25.36). Nei 200 dorso uomini Lorenzo Mora ha fatto saltare il banco: titolo tricolore in 1:57.35 e pass per la rassegna continentale. Alle sue spalle hanno concluso Alessandro Baffi (1:58.69) e il primatista italiano della distanza, Matteo Restivo (1:58.59). Nei 200 dorso donne si è realizzata la magica tripletta di ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Signore e signori, in una giornata rovente più che mai, è calato il sipario suidi. Nel Centro federale di Ostia un day-3 molto interessante, utile per completare il quadro di chi prenderà parte agli ormai imminenti Europeidi Roma. Pronti, via e Silvia di Pietro ha fattocon il crono di 24.97 i 50 stile libero donne, unica ad abbattere il muro dei 25?. Alle sue spalle si sono classificate Costanza Cocconcelli (25.25) e Sara Curtis (25.36). Nei 200 dorso uomini Lorenzo Mora ha fatto saltare il banco: titolo tricolore in 1:57.35 e pass per la rassegna continentale. Alle sue spalle hanno concluso Alessandro Baffi (1:58.69) e il primatista italiano della distanza, Matteo Restivo (1:58.59). Nei 200 dorso donne si è realizzata la magica tripletta di ...

