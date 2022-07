Nuoto, Campionati italiani estivi 2022: cala il sipario sulle serie lente a Ostia. In evidenza Emanuele Spada (Di giovedì 21 luglio 2022) Ultima giornata di gare in questa edizione 2022 dei Campionati estivi di Nuoto. Al Centro federale di Ostia è calato il sipario sulle serie lente delle specialità in programma quest’oggi, in attesa dei big che dalle 17.30 avranno come obiettivo il titolo tricolore e la qualificazione agli Europei 2022 di Roma. Nei 50 stile libero donne la migliore dell’overall mattutino è stata Jasmine Nocentini che in 25.50 ha preceduto Agata Maria Ambler (25.89) e Giulia D’Innocenzo (26.18). Nei 200 dorso uomini ha timbrato il cartellino Filippo Mazzieri in 2:05.90, mettendosi alle spalle Gabriele Roberto Bosco (2:06.03) e Tommaso Griffante (2:07.06). Nella medesima prova al femminile Aurora Velati è stata la ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Ultima giornata di gare in questa edizionedeidi. Al Centro federale dito ildelle specialità in programma quest’oggi, in attesa dei big che dalle 17.30 avranno come obiettivo il titolo tricolore e la qualificazione agli Europeidi Roma. Nei 50 stile libero donne la migliore dell’overall mattutino è stata Jasmine Nocentini che in 25.50 ha preceduto Agata Maria Ambler (25.89) e Giulia D’Innocenzo (26.18). Nei 200 dorso uomini ha timbrato il cartellino Filippo Mazzieri in 2:05.90, mettendosi alle spalle Gabriele Roberto Bosco (2:06.03) e Tommaso Griffante (2:07.06). Nella medesima prova al femminile Aurora Velati è stata la ...

