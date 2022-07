Novena per chiedere la potente intercessione di San Charbel – 7° giorno (Di giovedì 21 luglio 2022) Preghiamo questo Santo eremita, la cui fama di santità si espanse ben prima della morte, tanto erano grandi la sua fede e carità. San Charbel (Beqaa Kafra, Libano, 1828 – Annaya, Libano, 24 dicembre 1898) al secolo Youssef Antoun Makhlouf, nacque nel villaggio di Beqaa Kafra, in Libano. Fu allevato da uno zio perché suo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 21 luglio 2022) Preghiamo questo Santo eremita, la cui fama di santità si espanse ben prima della morte, tanto erano grandi la sua fede e carità. San(Beqaa Kafra, Libano, 1828 – Annaya, Libano, 24 dicembre 1898) al secolo Youssef Antoun Makhlouf, nacque nel villaggio di Beqaa Kafra, in Libano. Fu allevato da uno zio perché suo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

RestucciaSalv : RT @CiaoKarol: Oggi, giovedì 21 luglio 2022, inizia la Novena a San Leopoldo Mandic per tutti gli ammalati O Dio, Padre onnipotente, tu h… - CiaoKarol : Oggi, giovedì 21 luglio 2022, inizia la Novena a San Leopoldo Mandic per tutti gli ammalati O Dio, Padre onnipote… - CiaoKarol : Per benedire i figli, è in corso la Novena ai santi Gioacchino e Anna. 5° giorno di preghiera, 21 luglio 2022… - g_novena : RT @davcarretta: Solo per ricordarvi che la Commissione europea può chiedere indietro i soldi finora versati del Recovery fund. - g_novena : RT @ComVentotene: Continuate pure a decontestualizzare una manciata di parole per mascherare il vostro rifiuto aprioristico. I veri punti… -