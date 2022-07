“Non se ne parla”. Terremoto in tv, scoppia il caso tra Simona Ventura e Maria De Filippi (Di giovedì 21 luglio 2022) Simona Ventura, no a Maria De Filippi. Parole nette quelle della conduttrice e che non ammentono replica. Al punto che qualcuno avrà da ridire. Nei giorni scorsi la conduttrice ed ex moglie di Stefano Bettarini ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui si è lasciata andare a numerose confessioni. Tra queste anche il matrimonio con il compagno Giovanni Terzi. “Da quattro anni c’è lui – spiega Simona Ventura – . È l’uomo che ho sempre cercato, che mi completa, mi rende felice e serena. L’ho trovato quasi fuori tempo massimo”. E ancora: “Ogni volta che lo diciamo, riparte una pandemia, scoppia una guerra. Ma ci vogliamo sposare assolutamente, con una grande festa, senza mascherine”. Nel corso dell’intervista ha parlato della sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022), no aDe. Parole nette quelle della conduttrice e che non ammentono replica. Al punto che qualcuno avrà da ridire. Nei giorni scorsi la conduttrice ed ex moglie di Stefano Bettarini ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui si è lasciata andare a numerose confessioni. Tra queste anche il matrimonio con il compagno Giovanni Terzi. “Da quattro anni c’è lui – spiega– . È l’uomo che ho sempre cercato, che mi completa, mi rende felice e serena. L’ho trovato quasi fuori tempo massimo”. E ancora: “Ogni volta che lo diciamo, riparte una pandemia,una guerra. Ma ci vogliamo sposare assolutamente, con una grande festa, senza mascherine”. Nel corso dell’intervista hato della sua ...

NicolaMorra63 : #Draghi parla di lotta alla mafia? Forse si dimentica di tutto quello che NON HA FATTO da quando è Presidente del C… - AlexBazzaro : Per la prima volta in un anno e mezzo la Lega era determinante coi propri voti. E non ha tradito i suoi principi. D… - ivanscalfarotto : Pare che Giuseppe Conte abbia detto che se le altre forze politiche vogliono continuare con Draghi, lui non si mett… - GigliolaZomer : RT @ivanscalfarotto: Pare che Giuseppe Conte abbia detto che se le altre forze politiche vogliono continuare con Draghi, lui non si mettere… - TweetDiPopolo : far riflettere. Si parla, infatti, di armi che hanno un costo che sta sulle centinaia di migliaia di dollari: che s… -