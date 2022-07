“Non ho una storia drammatica, sono felice col mio compagno, ecco perché non mi fanno lavorare il tv”: Claudio Sona si sfoga (Di giovedì 21 luglio 2022) “Ho scatenato un putiferio con le mie parole, qualcuno mi ha anche dato del rosicone ma sono critiche che non mi toccano: ho solo detto ciò che pensavo”. È rilassato e sorridente Claudio Sona, l’ex tronista di Uomini e Donne – il primo protagonista gay della storia del programma di Maria De Filippi -, nonostante alcune sue dichiarazioni abbiano sollevato un mezzo polverone. “sono un omosessuale un po’ diverso dagli stereotipi che appaiono in televisione”, ha detto rispondendo ad alcune domande della pagina social ThePipol. C’è davvero un problema di cliché e di come gli omosessuali vengono rappresentati in tv, in particolare nei reality? FqMagazine ha provato a chiederlo al diretto interessato. Claudio Sona E L’IMMAGINE DEI GAY IN TV“Mi sono espresso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) “Ho scatenato un putiferio con le mie parole, qualcuno mi ha anche dato del rosicone macritiche che non mi toccano: ho solo detto ciò che pensavo”. È rilassato e sorridente, l’ex tronista di Uomini e Donne – il primo protagonista gay delladel programma di Maria De Filippi -, nonostante alcune sue dichiarazioni abbiano sollevato un mezzo polverone. “un omosessuale un po’ diverso dagli stereotipi che appaiono in televisione”, ha detto rispondendo ad alcune domande della pagina social ThePipol. C’è davvero un problema di cliché e di come gli omosessuali vengono rappresentati in tv, in particolare nei reality? FqMagazine ha provato a chiederlo al diretto interessato.E L’IMMAGINE DEI GAY IN TV“Miespresso ...

