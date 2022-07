Non bastano i governi tecnici a guarire il cuore infartato della politica (Di giovedì 21 luglio 2022) Proviamo a guardare un po’ più in là dell’esito di questa crisi di governo, che, come tutte le cose che in Italia si politicizzano, istiga purtroppo al disgusto, non all’amore della politica e all’idea che in essa non ci sia alternativa, per così dire, al fare torto alla verità o al patirlo. Purtroppo la pagina ingloriosa di auto-degradazione del Parlamento a fiera di imbonitori, bari e mangiafuoco, a cui abbiamo assistito ieri, ha confermato un guasto della macchina democratica italiana, che anche questo esecutivo di unità ed emergenza nazionale, come tutti i precedenti, non ha riparato, ma solo provvisoriamente rimediato nelle sue conseguenze peggiori. Se i governi tecnici e le varie formule istituzionali sperimentate nelle fasi di emergenza stanno al sistema democratico come la circolazione ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 21 luglio 2022) Proviamo a guardare un po’ più in là dell’esito di questa crisi di governo, che, come tutte le cose che in Italia si politicizzano, istiga purtroppo al disgusto, non all’amoree all’idea che in essa non ci sia alternativa, per così dire, al fare torto alla verità o al patirlo. Purtroppo la pagina ingloriosa di auto-degradazione del Parlamento a fiera di imbonitori, bari e mangiafuoco, a cui abbiamo assistito ieri, ha confermato un guastomacchina democratica italiana, che anche questo esecutivo di unità ed emergenza nazionale, come tutti i precedenti, non ha riparato, ma solo provvisoriamente rimediato nelle sue conseguenze peggiori. Se ie le varie formule istituzionali sperimentate nelle fasi di emergenza stanno al sistema democratico come la circolazione ...

