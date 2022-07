Non aveva registro rifiuti, denunciato titolare officina (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gennaro Vesuviano (Na) – A San Gennaro Vesuviano i Carabinieri della compagnia di Nola insieme ai carabinieri forestali sono stati impegnati in un servizio a largo raggio volto alla sicurezza ambientale. Durante le operazioni i Carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano hanno denunciato un 54enne del posto titolare di un’officina. I militari hanno rinvenuto un deposito di rifiuti speciali pericolosi costituito da diverse parti meccaniche di varie auto. L’uomo – che dovrà rispondere del reato di gestione di rifiuti non controllata – non era in possesso del previsto registro di carico e scarico dei rifiuti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gennaro Vesuviano (Na) – A San Gennaro Vesuviano i Carabinieri della compagnia di Nola insieme ai carabinieri forestali sono stati impegnati in un servizio a largo raggio volto alla sicurezza ambientale. Durante le operazioni i Carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano hannoun 54enne del postodi un’. I militari hanno rinvenuto un deposito dispeciali pericolosi costituito da diverse parti meccaniche di varie auto. L’uomo – che dovrà rispondere del reato di gestione dinon controllata – non era in possesso del previstodi carico e scarico dei. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

borghi_claudio : Il collegio peritale: Se David Rossi fosse stato soccorso subito si sarebbe potuto salvare. Le lesioni non compati… - PagellaPolitica : ?? Renzi aveva annunciato che questa mattina avrebbe depositato in Cassazione il quesito per abolire il reddito di c… - AlbertoBagnai : “Che ne pensa, senatore?” “Lei da quanto mi conosce?” “Da ora, ma se vuole può non rispondermi.” “Infatti non le ri… - Gianl1974 : Ha ricordato le parole di Pelosi, che aveva pronunciato in primavera dopo aver visitato l'Ucraina: 'Se la Russia no… - annamariabaga : RT @Apndp: Non ci fu mai alcun #Conticidio Semmai ieri c'è stato un #Contuicidio, il suicidio di #Conte che ha fatto un favore a #Salvini(r… -

Gas, dopo 10 giorni di stop per manutenzione riprende a funzionare il Nord Stream ...manutenzione annuale lo scorso 11 luglio e c'erano forti timori che i flussi di gas potessero non ... Müller aveva già comunicato che da Gazprom venivano indicati per giovedì 800 gigawattora via Nord ... Joe Madureira e Digital Extremes - Intervista esclusiva ... a quel punto venne fuori che Digital Extremes aveva un bel po' di persone che erano fan dei miei ... Potremo dire che la tua storia è zeppa di mondi fantasy dall'atmosfera cupa e Warframe di certo non è ... Agenzia ANSA I — Ricevibilità del ricorso 1. Se il ricorrente, accettando la nomina in ruolo a norma dell articolo 102, n. 2 dello Statuto del personale e rilasciando la dichiarazione di cui all'articolo 104, abbia rinunciato al diritto d'imp ... SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 184 e 185 – Rettifica delle detrazioni – Soggetto passivo che non ha esercitato il proprio diritto a detraz ... ...manutenzione annuale lo scorso 11 luglio e c'erano forti timori che i flussi di gas potessero... Müllergià comunicato che da Gazprom venivano indicati per giovedì 800 gigawattora via Nord ...... a quel punto venne fuori che Digital Extremesun bel po' di persone che erano fan dei miei ... Potremo dire che la tua storia è zeppa di mondi fantasy dall'atmosfera cupa e Warframe di certoè ... Duplice omicidio Napoli: una vittima non aveva legami con clan 1. Se il ricorrente, accettando la nomina in ruolo a norma dell articolo 102, n. 2 dello Statuto del personale e rilasciando la dichiarazione di cui all'articolo 104, abbia rinunciato al diritto d'imp ...«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 184 e 185 – Rettifica delle detrazioni – Soggetto passivo che non ha esercitato il proprio diritto a detraz ...