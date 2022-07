Nomina per Antonio Picariello: è il nuovo vicesegretario di ‘Noi di Centro’ (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Antonio Picariello è il nuovo vicesegretario cittadino di Noi Di Centro per Benevento. La Nomina è stata formalizzata oggi dal segretario cittadino Gianfranco Ucci d’intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella. “Salutiamo e ringraziamo l’amico consigliere comunale Antonio Picariello per aver scelto di condividere il nostro progetto politico e sono sicuro che il suo impegno sarà importante per il rafforzamento del partito a Benevento e nel Sannio”, afferma Gianfranco Ucci. Picariello affiancherà Silvana Quarantiello e Mila Lombardi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoè ilcittadino di Noi Di Centro per Benevento. Laè stata formalizzata oggi dal segretario cittadino Gianfranco Ucci d’intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella. “Salutiamo e ringraziamo l’amico consigliere comunaleper aver scelto di condividere il nostro progetto politico e sono sicuro che il suo impegno sarà importante per il rafforzamento del partito a Benevento e nel Sannio”, afferma Gianfranco Ucci.affiancherà Silvana Quarantiello e Mila Lombardi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

