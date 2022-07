No! Rothschild non ha brevettato i test per il Covid-19 già nel 2015

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 luglio 2022) Le teorie complottiste hanno avuto una ricca iniezione di linfa dal Coronavirus, che ha scatenato l’immaginazione di molti utenti sul web. La ricerca di un responsabile che avrebbe artificialmente dato origine alla pandemia, e i suoi presunti interessi nella diffusione del contagio, hanno tenuti impegnati molti investigatori provetti. E quando si parla di poteri forti, il nome deiè il primo che viene alla mente. Per chi ha fretta: Un messaggio che circola sui social sostiene che ibiometrici per il-19 sono stati brevettati già nele 2017 La prova è in una pubblicazione scientifica in cui figurano le due date In realtà, il riferimento al Sars-Cov2 prima del 2020 è assente nella famiglia di brevetti in questione Analisi E se la pandemia da-19 non fosse stato ...