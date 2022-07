Niente da fare per Lozano al West-Ham, il Napoli non vuole cederlo (Di giovedì 21 luglio 2022) Spente sul nascere le voci di un addio del messicano Hirving Lozano non andrà al West Ham. Nella giornata di oggi era circolata un’indiscrezione secondo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 21 luglio 2022) Spente sul nascere le voci di un addio del messicano Hirvingnon andrà alHam. Nella giornata di oggi era circolata un’indiscrezione secondo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AlbertoBagnai : Ve la sintetizzo così: c’è un modo molto semplice per non trovarsi costretti ad ammettere di non aver capito niente… - CarloCalenda : Io spero che #Draghi vada alle camere e dica: “il mio programma è continuare ad aiutare l’Ucraina in accordo con UE… - Fata_Turch : @fatuciuccio @PolScorr @La_manina__ @CesareVanzetti Era quello che intendeva fare. Gli extraprofitti ad es sono ser… - eantoniopolonia : @vodkahjs @MiriamSpace ja oh ma nun ci vuole niente sta il tasto sotto per tradurre. era per fare una cosa diversa - _nataieri : RT @_Barbara_04: ('Ba', non tornerà. Ci vuole coraggio a fare quel passo'. 'Ma sì, lo so che non tornerà. Ma il coraggio non c'entra niente… -