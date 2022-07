New York come il Far West: ladro fugge nel traffico, agente lo insegue a cavallo (Video) (Di giovedì 21 luglio 2022) New York, 21 lug — Clint Eastwood, spostati: nella Grande Mela, a de passi da Times Square va in scena un incredibile inseguimento: un ufficiale di polizia a cavallo ha inseguito un uomo sospettato di avere rubato sette paia di occhiali da sole. La particolarità del Video che immortala la scena — divenuto subito virale — è data dal fatto che la scena è stata in soggettiva, dalla telecamera appuntata sulla giacca dell’agente. Secondo quanto riportato dal Daily Mail tutto è iniziato quando un negoziante di 60 anni vicino alla West 40th Street e alla Seventh Avenue ha denunciato al poliziotto a cavallo il furto di sette paia di occhiali da sole. La vittima del furto ha affrontato il ladro di 34 anni che, per tutta risposta, lo ha minacciato con un pezzo di vetro rotto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 luglio 2022) New, 21 lug — Clint Eastwood, spostati: nella Grande Mela, a de passi da Times Square va in scena un incredibile inseguimento: un ufficiale di polizia aha inseguito un uomo sospettato di avere rubato sette paia di occhiali da sole. La particolarità delche immortala la scena — divenuto subito virale — è data dal fatto che la scena è stata in soggettiva, dalla telecamera appuntata sulla giacca dell’. Secondo quanto riportato dal Daily Mail tutto è iniziato quando un negoziante di 60 anni vicino alla40th Street e alla Seventh Avenue ha denunciato al poliziotto ail furto di sette paia di occhiali da sole. La vittima del furto ha affrontato ildi 34 anni che, per tutta risposta, lo ha minacciato con un pezzo di vetro rotto ...

SpotifyItaly : Sul billboard di Times Square splende @francesca_michielin, la nostra ambasciatrice #SpotifyEQUAL per l'Italia! Asc… - pietroraffa : Jason Horowitz sul New York Times:'Le elezioni a ottobre potrebbero partorire un governo dominato da partiti molto… - Corriere : «Il governo cade a pezzi»: il New York Times, la crisi, l’allarme per il fronte ucraino I giornali stranieri - TShopItalia1 : ?? Maybelline New York Mascara Ciglia Sensazionali, Volumizzante, Effetto Ventaglio sulle Ciglia, Resistente all'Acq… - dfoPPUkVk7aLQMO : RT @artemisiaitaly: Michelangelo Buonarroti in un ritratto di Daniele da Volterra (1545 circa) conservato al Metropolitan Museum of Art, ne… -