Nettuno, torna la festa patronale di S. Anna: ecco il calendario delle iniziative (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di gioia, a Nettuno, per la festa patronale della Parrocchia di Sant'Anna, Madre della Beata Maria Vergine, nel quartiere di Cretarossa. Dopo l'annuncio della festa e l'intronizzazione della Statua della Patrona, avvenute domenica scorsa, dal 22 al 26 luglio 2022 sono in programma diverse iniziative predisposte dal Parroco Don Luca De Donatis, da Don Leonardo D'Annibale e Don Felipe Britos e da tutti i collaboratori e i gruppi parrocchiali. Il programma Il primo appuntamento è in programma alle ore 21.00 di venerdì 22 luglio, nell'Anfiteatro di piazza Sant'Anna: in particolare, si terrà l'incontro con immagini, costumi e musica intitolato "Donne Sante (e meno Sante) nella Bibbia", tenuto dal maestro Antonio Silvestri (professore di Storia dell'Arte) e dal ...

