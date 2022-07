Nettuno | arrestato il superlatitante Antonio Gallace | si nascondeva dentro un armadio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 luglio 2022) Nella notte i Carabinieri del ROS, con il supporto di personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e delle Aliquote di Pronto Intervento del Comando Provinciale di Roma, hanno tratto in arresto il latitante, 59enne, esponente della cosca “di Guardavalle” operativa da anni sul litorale romano. Era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Roma, sotto il cui coordinamento sono state svolte le ricerche. Il latitante deve scontare la pena di anni 20, mesi 11 e giorni 10 di reclusione per i reati di associazione mafiosa, associazione per il traffico di stupefacenti ed altro. È stato localizzato ednel corso della notte a, presso l’abitazione della propria moglie, dove si...