Nel centrodestra vince partito voto. Addio Gelmini a Forza Italia (Di giovedì 21 luglio 2022) Chi si aspettava che sarebbe stato Silvio Berlusconi a salvare capre e cavoli, a tenere la Lega dentro il governo in nome di quella stabilità che Gianni Letta lo aveva supplicato di perseguire, alla fine si è dovuto ricredere. E chissà se c'entra davvero il lato umano, se è vero che a convincere il leader di Fi a mettere la parola fine all'esperienza di questo governo c'è anche il carattere algido di Mario Draghi, quella sensazione che non lo abbia mai tenuto abbastanza in considerazione nonostante "sono stato io a volerlo alla guida della Bce". Di certo i canali di comunicazione non sono stati facilissimi tra villa Grande, dove l'ormai ex centrodestra di governo si è riunito in maniera pressoché permanente negli ultimi due giorni, e palazzo Chigi. E i toni usati dal premier nel suo intervento in Senato, sprezzanti soprattutto verso la Lega, non hanno ...

