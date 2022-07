Nel centro d’accoglienza di Bari comandava la mafia nigeriana: riti vodoo e donne schiave, 23 condanne (Di giovedì 21 luglio 2022) La mafia nigeriana aveva una delle sue basi operative nel centro di accoglienza di Bari – Palese. È la clamorosa evidenza giudiziaria che è emersa nel processo che si è concluso martedì con ben 23 condanne. riti voodo per costringere le donne a prostituirsi, violenze, pestaggi, accattonaggio di mendicanti, accoltellamenti. Il controllo era in mano a due tra le più spietate gang nigeriane, Vikings e Eiye, ma più noti come Rossi e Blu dai colori dell’abbigliamento scelto in occasione dei summit. Secondo l’accusa avevano stabilito la loro base operativa nel Cara e operavano soprattutto nel quartiere Libertà del capoluogo pugliese. Un’inchiesta nata nel 2016 dopo alcune denunce anonime L’indagine della Squadra mobile di Bari, coordinata dalla Dda, partì ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Laaveva una delle sue basi operative neldi accoglienza di– Palese. È la clamorosa evidenza giudiziaria che è emersa nel processo che si è concluso martedì con ben 23voodo per costringere lea prostituirsi, violenze, pestaggi, accattonaggio di mendicanti, accoltellamenti. Il controllo era in mano a due tra le più spietate gang nigeriane, Vikings e Eiye, ma più noti come Rossi e Blu dai colori dell’abbigliamento scelto in occasione dei summit. Secondo l’accusa avevano stabilito la loro base operativa nel Cara e operavano soprattutto nel quartiere Libertà del capoluogo pugliese. Un’inchiesta nata nel 2016 dopo alcune denunce anonime L’indagine della Squadra mobile di, coordinata dalla Dda, partì ...

