' Ndrangheta | arrestato vicino a Roma il latitante Antonio Gallace

mummy53690440 : ‘Ndrangheta a Nettuno, arrestato il boss latitante Gallace (VIDEO) - CorriereCitta : ‘Ndrangheta a Nettuno, arrestato il boss latitante Gallace (VIDEO) - Soverato : ‘Ndrangheta, arrestato il latitante Antonio Gallace di Guardavalle: era nascosto in un armadio - antimafia2000 : 'Ndrangheta: arrestato vicino Roma il latitante Antonio Gallace - franconemarisa : Arrestato a Nettuno il superlatitante della ‘Ndrangheta Antonio Gallace: si nascondeva dentro un armadio… -

Repubblica Roma

Il boss della 'Antonio Gallace, latitante da novembre 2020, e' statodai Ros la mattina del 21 luglio. A dare la notizia e' il Comandante del Reparto Anticrimine di Roma, il Colonnello Luigi ...sul litorale romano il boss di ', Gallace Antonio, condannato per associazione mafiosa a 20 anni di reclusione. Si nascondeva all'interno di un vano ricavato nell'armadio. Nella ... 'Ndrangheta, arrestato a Nettuno il boss latitante Gallace: si nascondeva in un armadio Era latitante da novembre 2020 e per continuare a vivere, nascosto in un ‘bunker’, Antonio Gallace, boss della ‘Ndrangheta e dell’omonima cosca, aveva scelto il litorale romano. O meglio, l’abitazione ...I carabinieri del Ros, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e delle Aliquote di Pronto Intervento del Comando Provinciale di Roma, hanno arrestato il latitante Antonio Gallac ...