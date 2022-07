Nations League, l’Italvolley in semifinale: Francia o Giappone come avversaria (Di giovedì 21 luglio 2022) Bologna – L’Italia di Ferdinando De Giorgi lotta e vince all’esordio nelle Finals di Volleyball Nations League con l’Olanda all’Unipol Arena di Bologna. La vittoria nei quarti di finale per 3-1 (21-25, 25-22, 25-13, 25-23) consegna a Giannelli e compagni il pass per le semifinali in programma sabato 23 luglio alle 18 e alle 21, con gli orari delle gare che saranno assegnati nelle prossime ore. Nella vittoria di questa sera gli azzurri, sotto di un set, sono stati bravi a reagire, mostrando la caratteristica che li ha contraddistinti nel corso della fase preliminare. La partita, rimessa subito in equilibrio, ha visto la buona prova di Romanò, autore di 14 punti, sostituito sul finale da Zaytsev, del reparto schiacciatori, con Lavia e Michieletto entrambi a segno 14 volte, e dei centrali con Galassi, Anzani e Russo, miglior realizzatore al centro con 12 ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022) Bologna – L’Italia di Ferdinando De Giorgi lotta e vince all’esordio nelle Finals di Volleyballcon l’Olanda all’Unipol Arena di Bologna. La vittoria nei quarti di finale per 3-1 (21-25, 25-22, 25-13, 25-23) consegna a Giannelli e compagni il pass per le semifinali in programma sabato 23 luglio alle 18 e alle 21, con gli orari delle gare che saranno assegnati nelle prossime ore. Nella vittoria di questa sera gli azzurri, sotto di un set, sono stati bravi a reagire, mostrando la caratteristica che li ha contraddistinti nel corso della fase preliminare. La partita, rimessa subito in equilibrio, ha visto la buona prova di Romanò, autore di 14 punti, sostituito sul finale da Zaytsev, del reparto schiacciatori, con Lavia e Michieletto entrambi a segno 14 volte, e dei centrali con Galassi, Anzani e Russo, miglior realizzatore al centro con 12 ...

