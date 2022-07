Napoli: successo per le mostre Andy Warhol e Van Gogh (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – successo annunciato e conseguito per le due mostre organizzate dalla società Navigare ed esposte a Napoli a Palazzo Fondi e al PAN. Il riscontro positivo ricevuto per le esposizioni “van Gogh multimedia e la Stanza segreta”, in via Medina, ed anche per “Andy is back”, via dei Mille, ha indotto l’organizzazione a scegliere Napoli quale sede della rassegna di sua produzione dedicata a David Bowie. Intanto, tornando alle mostre in corso, la scelta di prolungare sino a fine luglio la multimediale su van Gogh, prevista in chiusura a fine giugno, è risultata una scelta vincente. L’acquisto della fotoincisione Homme à la Pipe: Portrait du docteur Gachet (1890), da parte di un collezionista tedesco in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiannunciato e conseguito per le dueorganizzate dalla società Navigare ed esposte aa Palazzo Fondi e al PAN. Il riscontro positivo ricevuto per le esposizioni “vanmultimedia e la Stanza segreta”, in via Medina, ed anche per “is back”, via dei Mille, ha indotto l’organizzazione a sceglierequale sede della rassegna di sua produzione dedicata a David Bowie. Intanto, tornando allein corso, la scelta di prolungare sino a fine luglio la multimediale su van, prevista in chiusura a fine giugno, è risultata una scelta vincente. L’acquisto della fotoincisione Homme à la Pipe: Portrait du docteur Gachet (1890), da parte di un collezionista tedesco in ...

