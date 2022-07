Napoli, gli tappano la bocca e lo scaraventano a terra: ragazzo rapinato in pieno giorno (Di giovedì 21 luglio 2022) rapinato in pieno giorno da due passanti di origine straniera. Sono le immagini choc che una telecamera di videosorveglianza ha immortalato a Piazza De Nicola. Vittima del raid avvenuto a maggio scorso un ragazzo che passeggia con uno zaino in spalla e un sacco nero. Napoli, rapinato in pieno giorno da due migranti A rilanciare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 21 luglio 2022)inda due passanti di origine straniera. Sono le immagini choc che una telecamera di videosorveglianza ha immortalato a Piazza De Nicola. Vittima del raid avvenuto a maggio scorso unche passeggia con uno zaino in spalla e un sacco nero.inda due migranti A rilanciare L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

