Muore in stazione trascinato dal treno regionale: era rimasto incastrato tra le porte (Di giovedì 21 luglio 2022) Una tragedia orribile alla stazione di Trani in Puglia. Un uomo, tra i 40 e i 50 anni, è morto questa mattina dopo essere stato trascinato da un treno per circa 3 - 400 metri all'uscita della stazione ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 luglio 2022) Una tragedia orribile alladi Trani in Puglia. Un uomo, tra i 40 e i 50 anni, è morto questa mattina dopo essere statoda unper circa 3 - 400 metri all'uscita della...

