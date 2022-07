Mosca e Kiev hanno raggiunto un accordo sul grano ucraino (Di giovedì 21 luglio 2022) Si sta per sbloccare la crisi del grano bloccato nei porti ucraini che si affacciano sul Mar Nero. Nella giornata di domani 22 luglio a Instabul, in Turchia, sarà firmato quello che dovrebbe essere il primo vero accordo sui corridoi ... Leggi su europa.today (Di giovedì 21 luglio 2022) Si sta per sbloccare la crisi delbloccato nei porti ucraini che si affacciano sul Mar Nero. Nella giornata di domani 22 luglio a Instabul, in Turchia, sarà firmato quello che dovrebbe essere il primo verosui corridoi ...

