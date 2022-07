Morto Luca Serianni, il linguista era stato investito sulle strisce da un'auto: aveva 74 anni (Di giovedì 21 luglio 2022) Luca Serianni è Morto . Il linguista e docente universitario italiano, 74 anni, era stato investito da un'auto, lunedì scorso a Ostia, mentre attraversava le strisce pedonali. Leggi su leggo (Di giovedì 21 luglio 2022). Ile docente universitario italiano, 74, erada un', lunedì scorso a Ostia, mentre attraversava lepedonali.

orizzontescuola : È morto il linguista Luca Serianni, era stato investito lunedì scorso da una macchina a Ostia - Svitol1921 : RT @silviettinabb: È morto Luca #Serianni. ???? - comedian72 : RT @ROBZIK: Enorme perdita per la cultura italiana. Il linguista Luca Serianni è morto. Aveva 74 anni. - fam_cristiana : RT @ROBZIK: Enorme perdita per la cultura italiana. Il linguista Luca Serianni è morto. Aveva 74 anni. - LaLestofante : RT @Miti_Vigliero: ?? Luca Serianni è morto, il linguista era in coma irreversibile dopo essere stato investito a Ostia -