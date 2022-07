Morto il linguista Luca Serianni: era stato investito sulle strisce pedonali a Ostia e ricoverato in coma irreversibile (Di giovedì 21 luglio 2022) Il linguista e filologo Luca Serianni è Morto all’ospedale San Camillo di Roma. Il professore era stato investito sulle strisce pedonali a Ostia da un’auto guidata da una donna di 52 anni. Lo studioso è stato prontamente soccorso ma le sue condizioni erano apparse subito estremamente gravi. Morto il linguista Luca Serianni: si è spento all’Ospedale San Camillo di Roma Il linguista Luca Serianni è Morto all’ospedale San Camillo di Roma. Il professore si è spento all’età di 74 anni all’ospedale San Camillo di Roma alle ore 09:30 di giovedì 21 luglio. A comunicarlo, la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Ile filologoall’ospedale San Camillo di Roma. Il professore erada un’auto guidata da una donna di 52 anni. Lo studioso èprontamente soccorso ma le sue condizioni erano apparse subito estremamente gravi.il: si è spento all’Ospedale San Camillo di Roma Ilall’ospedale San Camillo di Roma. Il professore si è spento all’età di 74 anni all’ospedale San Camillo di Roma alle ore 09:30 di giovedì 21 luglio. A comunicarlo, la ...

