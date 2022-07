Morata Juve | Allegri spera nel ritorno | così può aiutare Vlahovic

(Di giovedì 21 luglio 2022)nelin bianconero dello spagnolo anche per. Il piano del tecnico Lacontinua a pensare all’ennesimoin bianconero di Alvaro. L’attaccante, rientrato all’Atletico Madrid dopo il mancato riscatto da parte dei bianconeri, gode della massima fiducia da parte diche per lui ha in mente un ruolo di vice-. A riferirlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ascolta ', Allegri ha deciso: tutto su. La nuova strategia con l'Atletico Madrid' su Spreaker. LA SITUAZIONE - Tanti i profili monitorati dalla Juventus nelle ultime settimane per ...Oltre a, lacontinua a guardare in casa Roma e PSG per Nicolò Zaniolo e Leandro Paredes . Il primo potrebbe essere chiuso dall'arrivo di Dybala , mentre il secondo viene accostato all'...Come riportato da Calciomercato.com, Massimiliano Allegri spinge per riavere Alvaro Morata. Tra i tanti profili monitorati dalla Juventus per l'attacco, la scelta del tecnico è ...Morata Juve, «così può aiutare Vlahovic»: il piano di Allegri per l'attaccante spagnolo nel caso in cui dovesse tornare ...