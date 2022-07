Monza, ufficiale: Filippo Ranocchia in prestito con diritto di riscatto (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Monza ufficializza anche Filippo Ranocchia. Il centrocampista arriva dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con diritto di opzione e contropzione. Nato a Perugia il 14 maggio 2001, cresce nel club della sua città con cui debutta tra i professionisti nella gara di Serie B del 30 marzo 2019 contro il Livorno. A fine gennaio 2019 viene acquistato dalla Juventus, che lo lascia in prestito un altro anno al Perugia, prima di portarlo a Torino. In bianconero debutta in Serie C nel gennaio 2020 con la formazione Under 23, con cui gioca stabilmente nella stagione successiva, collezionando 31 partite e strappando diverse convocazioni in prima squadra. Nell’estate 2021 si mette in luce con la Juventus di Allegri, segnando anche un gran gol nel Trofeo Berlusconi contro il ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilufficializza anche. Il centrocampista arriva dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, condi opzione e contropzione. Nato a Perugia il 14 maggio 2001, cresce nel club della sua città con cui debutta tra i professionisti nella gara di Serie B del 30 marzo 2019 contro il Livorno. A fine gennaio 2019 viene acquistato dalla Juventus, che lo lascia inun altro anno al Perugia, prima di portarlo a Torino. In bianconero debutta in Serie C nel gennaio 2020 con la formazione Under 23, con cui gioca stabilmente nella stagione successiva, collezionando 31 partite e strappando diverse convocazioni in prima squadra. Nell’estate 2021 si mette in luce con la Juventus di Allegri, segnando anche un gran gol nel Trofeo Berlusconi contro il ...

