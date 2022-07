Montez Ford: “Ho ancora tanto da ottenere insieme a Dawkins” (Di giovedì 21 luglio 2022) Uno degli argomenti più caldi del wrestling web è il futuro di Montez Ford, infatti molti vedono nell’attuale membro degli Street Profits una vera e propria superstar per gli anni avvenire. Infatti si vocifera molto di una possibile run in singolo di Ford, ma attualmente non sembra ancora nei piani della WWE e dividere gli Street Profits potrebbe non essere una mossa adeguata vista la situazione Tag Team in WWE. Ricordiamo inoltre che gli Street Profits affronteranno gli Usos in un match valido per l‘Undisputed WWE Tag Team Championship a SummerSlam, con l’incontro che vedrà la presenza di Jeff Jarrett come arbitro speciale. Non ancora pronto Dopo che anche Angelo Dawkins aveva dato una sua opinione a riguardo, in una recente intervista ci ha pensato lo stesso ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 21 luglio 2022) Uno degli argomenti più caldi del wrestling web è il futuro di, infatti molti vedono nell’attuale membro degli Street Profits una vera e propria superstar per gli anni avvenire. Infatti si vocifera molto di una possibile run in singolo di, ma attualmente non sembranei piani della WWE e dividere gli Street Profits potrebbe non essere una mossa adeguata vista la situazione Tag Team in WWE. Ricordiamo inoltre che gli Street Profits affronteranno gli Usos in un match valido per l‘Undisputed WWE Tag Team Championship a SummerSlam, con l’incontro che vedrà la presenza di Jeff Jarrett come arbitro speciale. Nonpronto Dopo che anche Angeloaveva dato una sua opinione a riguardo, in una recente intervista ci ha pensato lo stesso ...

