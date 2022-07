Mondiali di atletica 2022: Il programma del 21 luglio, gli italiani in gara e orari tv - Sport - Altri Sport (Di giovedì 21 luglio 2022) La settima giornata dei Mondiali di atletica , e l'ultima con la sola sessione serale in programma, vedrà le due finali dei 200 metri come eventi clou in cui i velocisti giamaicani e americani ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) La settima giornata deidi, e l'ultima con la sola sessione serale in, vedrà le due finali dei 200 metri come eventi clou in cui i velocisti giamaicani e americani ...

Eurosport_IT : ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mon… - ilpost : Ai Mondiali di atletica c’è un gran personaggio: Nick Ponzio - Eurosport_IT : Ayomide Folorunso scrive il nuovo record italiano nei 400m ostacoli ?????? Il 54.34 però non basta per strappare il p… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Ayomide Folorunso scrive il nuovo record italiano nei 400m ostacoli ?????? Il 54.34 però non basta per strappare il pass pe… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: L'azzurro si prende la qualificazione alla semifinale ??????????? #Athletics | #WHCOregon22 | #Atletica | #Eugene2022 | #Tec… -