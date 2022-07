**Milano: pm, 'bimba di 16 mesi lasciata sola dalla madre per 7 giorni'** (Di giovedì 21 luglio 2022) Milano, 21 lug. (Adnkronos) - La piccola Diana, nata il 29 gennaio 2021, è stata lasciata sola dalla madre, all'interno della loro abitazione in via Parea, periferia est di Milano, nella culletta, "per sette giorni" consecutivi, senza assistenza e "assolutamente incapace", vista l'età, di badare a se stessa, "senza generi alimentari sufficienti" e in condizioni di pericolo: tanto da morire "per stenti" e per mancanza di accudimento. Un abbandono che è costato alla madre Alessia Pifferi, 37 anni, il fermo con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e premeditazione. E' questa la ricostruzione che emerge dalle prime indagini della Squadra mobile e del pm di turno Francesco De Tommasi. La piccola era in un lettino da campeggio e a fianco c'era il biberon ma anche ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Milano, 21 lug. (Adnkronos) - La piccola Diana, nata il 29 gennaio 2021, è stata, all'interno della loro abitazione in via Parea, periferia est di Milano, nella culletta, "per sette" consecutivi, senza assistenza e "assolutamente incapace", vista l'età, di badare a se stessa, "senza generi alimentari sufficienti" e in condizioni di pericolo: tanto da morire "per stenti" e per mancanza di accudimento. Un abbandono che è costato allaAlessia Pifferi, 37 anni, il fermo con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e premeditazione. E' questa la ricostruzione che emerge dalle prime indagini della Squadra mobile e del pm di turno Francesco De Tommasi. La piccola era in un lettino da campeggio e a fianco c'era il biberon ma anche ...

