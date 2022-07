Milano, mamma lascia figlia di 16 mesi a casa per 6 giorni e la trova morta. «Sapevo che poteva andare così» (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha lasciato per sei giorni, da giovedì della scorsa settimana fino a ieri mattina, la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano e quando è tornata l'ha... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 21 luglio 2022) Hato per sei, da giovedì della scorsa settimana fino a ieri mattina, la sua bambina di un anno e mezzo da sola ae quando è tornata l'ha...

fattoquotidiano : Milano, l’appello della mamma con figlio affetto da autismo: “Mi hanno rubato l’auto. Dentro c’è il quaderno col qu… - DanieleStampeg2 : A #Milano una bimba di 16 mesi è stata ritrovata morta, in casa sua. La mamma, Alessia Pifferi, aveva lasciato la p… - FigliContesi_21 : RT @fanpage: Dove è stata per un’intera settimana Alessia Pifferi, la madre di Diana, bimba di 16 mesi trovata morta dopo essere stata abba… - fanpage : Dove è stata per un’intera settimana Alessia Pifferi, la madre di Diana, bimba di 16 mesi trovata morta dopo essere… - infoitinterno : Lascia la figlia di 18 mesi a casa per una settimana: la trova morta. Mamma 37enne fermata a Milano -