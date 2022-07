Milano, dipendenti di Atm in sciopero il 21 luglio: metro, tram, bus e filobus fermi dalle 18 alle 22 (Di giovedì 21 luglio 2022) Ancora scioperi a Milano: oggi, 21 luglio, gli operatori dell’Azienda dei trasporti milanesi (Atm) potranno scegliere di aderire alla mobilitazione indetta dal sindacato Al Cobas. I passeggeri dovranno prestare attenzione all’assenza di metro, tram, bus e filobus dalle 18 alle 22, per il resto sarà Atm ad aggiornare i passeggeri sulle condizioni dei mezzi attraverso i suoi canali social. Sulla base di quanto spiegato dal sindacato, lo sciopero è stato indetto contro la liberalizzazione, la privatizzazione e le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm. I dipendenti si mobiliteranno per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e-o subappalto. Manifestano inoltre contro il progetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Ancora scioperi a: oggi, 21, gli operatori dell’Azienda dei trasporti milanesi (Atm) potranno scegliere di aderire alla mobilitazione indetta dal sindacato Al Cobas. I passeggeri dovranno prestare attenzione all’assenza di, bus e1822, per il resto sarà Atm ad aggiornare i passeggeri sulle condizioni dei mezzi attraverso i suoi canali social. Sulla base di quanto spiegato dal sindacato, loè stato indetto contro la liberalizzazione, la privatizzazione e le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm. Isi mobiliteranno per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e-o subappalto. Manifestano inoltre contro il progetto ...

