Milano, bimba morta lasciata sola dalla madre: per 6 giorni in giro col nuovo compagno. «Sapevo che poteva morire»

Non sarebbe la prima volta che la donna lasciava la piccola di 16 mesi, e non 18 come si è saputo in un primo momento, completamente da sola, soprattutto nel fine settimana, la 37enne arrestata con l'accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi e da premeditazione. Stando ai primi dettagli raccolti dagli inquirenti coordinati dal pm di Milano Francesco De Tommasi, la bambina è stata ritrovata in una casa in zona Mecenate, nella periferie Est di Milano, ieri mattina presto, dopo che la donna l'avrebbe abbandonata per circa sei giorni. La piccola era in un lettino da campeggio e a fianco c'era il biberon ma anche una boccetta di benzodiazepine piena a metà. «Sapevo che poteva andare così», avrebbe detto la donna interrogata nella notte dal pm di turno Francesco De Tommasi.

