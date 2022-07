Milano, bimba di 18 mesi lasciata da sola in casa per 6 giorni: trovata morta (Di giovedì 21 luglio 2022) commenta Una donna di 37 anni ha lasciato la figlia di 18 mesi in casa da sola per sei giorni e al suo ritorno l'ha trovata morta. E' successo a Milano . La madre, fermata, è ora accusata di omicidio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 luglio 2022) commenta Una donna di 37 anni ha lasciato la figlia di 18indaper seie al suo ritorno l'ha. E' successo a. La madre, fermata, è ora accusata di omicidio ...

