Milano, bimba di 16 mesi morta in casa. Da sei giorni la mamma l'aveva lasciata sola Diana uccisa da fame e sete (Di giovedì 21 luglio 2022) Alessia Pifferi, 36 anni, era andata via per raggiungere il compagno in provincia di Bergamo. Ha lasciato la neonata in via Parea, in zona Ponte Lambro. È stata fermata con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi

