Milano, bambina di 16 mesi trovata morta in casa da sola. Fermata la madre: era andata via per sei giorni (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha lasciato per sei giorni la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano e quando è tornata l’ha trovata morta. La donna, 37 anni, è stata Fermata con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e premeditazione. La piccola, di 16 mesi, era in un lettino da campeggio e a fianco c’era il biberon ma anche una boccetta di benzodiazepine piena a metà. Secondo una prima ricostruzione la bambina è stata ritrovata nell’appartamento in zona Mecenate, la mattina presto del 20 luglio. A dare l’allarme è stata una vicina di casa a cui la madre si sarebbe rivolta chiedendo di chiamare i soccorsi. La donna si trova ora in cella. È stata interrogata nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha lasciato per seila suadi un anno e mezzo dae quando è tornata l’ha. La donna, 37 anni, è statacon l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e premeditazione. La piccola, di 16, era in un lettino da campeggio e a fianco c’era il biberon ma anche una boccetta di benzodiazepine piena a metà. Secondo una prima ricostruzione laè stata rinell’appartamento in zona Mecenate, la mattina presto del 20 luglio. A dare l’allarme è stata una vicina dia cui lasi sarebbe rivolta chiedendo di chiamare i soccorsi. La donna si trova ora in cella. È stata interrogata nel ...

