Milan, non solo Tanganga: rispunta Ndicka, che ha chiesto la cessione (Di giovedì 21 luglio 2022) Poco più di tre settimane all'inizio del campionato, è tempo di accelerare. Il Milan deve completare la rosa, oltre a Charles... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Poco più di tre settimane all'inizio del campionato, è tempo di accelerare. Ildeve completare la rosa, oltre a Charles...

Glongari : Non sarà oggi il giorno dell’arrivo a Milano dell’agente di #Tanganga, impegnato nella chiusura dell’operazione… - fanpage : Tiémoué #Bakayoko rompe il silenzio per la prima volta dopo la perquisizione della polizia in centro a #Milano. Il… - captblicero : La profilazione razziale in Italia è uno dei tanti bracci armati del razzismo istituzionale, che non risparmia nemm… - CalcioeM : @mantegazziani Bah nessuno parla del Milan. Sto gerry Calà che non riesce a dare 5 mln per chiudere CDK oppure Renato. Meglio per noi - jackpoolista : RT @FraNasato: Secondo @hlnsport per il momento il #Milan non vuole pagare più di 32 mln per De Ketelaere, bonus compresi -