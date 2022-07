Milan | l’agente Riso in sede | si tratta il rinnovo di Tonali

(Di giovedì 21 luglio 2022) . Nel menù anche il futuro di Daniel Maldini In corso in questi minuti un incontro di calciomercato a Casatra la dirigenza rossonera eGiuseppe, attese novità importanti. Il procuratore gestisce gli interessi di Sandroe Daniel Maldini. Probabile si discuta del prolungamento di contratto del centrocampista classe 2000. L'articolo proviene da Calcio News 24.

A Casaè arrivatoGiuseppe Riso per discutere della situazione di due suoi assistiti: Sandro Tonali e Daniel Maldini . RINNOVO - Per Tonali si torna ad approfondire il discorso rinnovo ...Roberto De Fanti,di Japhet Tanganga, era atteso a Milano in queste ore, ma ... Come ormai si sa,e Tottenham proseguono ... in parole povere,'obbligo di riscatto al raggiungimento di ...