Milan, affondo per De Ketelaere: ultima offerta da 32 milioni. Risposta del Bruges in 48 ore (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri provano a chiudere l'affare De Ketelaere e propongono un'altra offerta la Bruges che dovrà rispondere in 48 ore Per sbloccare definitivamente l'affare De Ketelaere col Bruges, al Milan serviranno nuovi contatti nelle prossime 48 ore. L'incontro di ieri in Belgio è stato definito cordiale, positivo, anche se non ancora risolutivo. Il dialogo, però, procede con l'obiettivo di arrivare a un accordo. Resta la necessità di fare in fretta, per cui non si andrà oltre la fine di questa settimana. Se il Bruges accoglierà l'offerta rossonera, anche De Ketelaere si imbarcherà in Belgio diretto a Milano. L'offerta del Milan è pronta a essere ...

