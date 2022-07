Mikel Arteta rivela il prossimo piano di trasferimento dell’Arsenal dopo la cattura di Oleksandr Zinchenko (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 12:54:09 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Di Ben Browning Pubblicato: 21 luglio 2022 11:54Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2022 12:00 Mikel Arteta ha rivelato che le sue priorità di trasferimento si sposteranno per concentrarsi sulle uscite prima di continuare a investire nella sua squadra dell’Arsenal dopo l’arrivo di Oleksandr Zinchenko. I Gunners hanno firmato 5 nuovi volti per la squadra maggiore quest’estate, con Zinchenko che si è unito a Gabriel Jesus, Matt Turner, Marquinho e Fabio Vieira nell’arrivo all’Emirates Stadium dall’apertura della finestra di trasferimento. Ciò, combinato con i sette prestiti di ritorno, ha ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 12:54:09 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Di Ben Browning Pubblicato: 21 luglio 2022 11:54Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2022 12:00hato che le sue priorità disi sposteranno per concentrarsi sulle uscite prima di continuare a investire nella sua squadral’arrivo di. I Gunners hanno firmato 5 nuovi volti per la squadra maggiore quest’estate, conche si è unito a Gabriel Jesus, Matt Turner, Marquinho e Fabio Vieira nell’arrivo all’Emirates Stadium dall’apertura della finestra di. Ciò, combinato con i sette prestiti di ritorno, ha ...

