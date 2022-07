Migranti: sfruttamento lavoro in centri accoglienza, 5 arresti (Di giovedì 21 luglio 2022) Avrebbero sfruttato e sottopagato alcune immigrate nigeriane ospitate nei centri di accoglienza e impiegate nel consorzio Diadema che opera nel settore della pulizia in Sicilia. Tante ore di lavoro in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Avrebbero sfruttato e sottopagato alcune immigrate nigeriane ospitate neidie impiegate nel consorzio Diadema che opera nel settore della pulizia in Sicilia. Tante ore diin ...

TNannicini : Mentre la propaganda bombarda su giovani che non vogliono lavorare, 10mila migranti in agricoltura sono senza dirit… - SkyTG24 : Sfruttavano migranti in centri di accoglienza, 5 arresti a Palermo - MastrocinqueAle : @MinLavoro e @comuni_anci pubblicano report Condizioni abitative dei #migranti che lavorano nell'#agroalimentare Un… - E_Somaglia : RT @fai_cisl: Il SG @OnofrioRota scrive al Direttore @Corriere @lucfontana per riportare l'attenzione sulle condizioni in cui vivono miglia… - 100000_anni : RT @contropiano: “ Qui si muore”. Verità e Giustizia per Daouda #DaoudaDiane #migranti #omicidio #scomparsa #sfruttamento -