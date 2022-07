“Mi hanno obbligata a tenere dentro di me il feto morto per 2 settimane” (Di giovedì 21 luglio 2022) Marlena Stell, 42 anni, ha subito un aborto spontaneo a 9 settimane e mezzo dall’inizio della gravidanza, e ha dovuto portare il feto morto dentro di sé a causa delle restrizioni sull’aborto vigenti in Texas. La donna ha raccontato la sua storia al Washigton Post. La donna aveva già subito un altro aborto spontaneo nel 2018, quando si trovava nello stato di Washington: Stell si era quindi sottoposta a una procedura standard per rimuovere il feto per aiutare a prevenire infezioni o problemi di salute a lungo termine. Stell avrebbe voluto fare la stessa cosa anche con il suo secondo aborto spontaneo, ma le nuove leggi promulgate dal Texas in materia, che seguono l’orientamento generale della Corte Suprema, limitano fortemente il diritto all’interruzione di gravidanza. I medici hanno ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 21 luglio 2022) Marlena Stell, 42 anni, ha subito un aborto spontaneo a 9e mezzo dall’inizio della gravidanza, e ha dovuto portare ildi sé a causa delle restrizioni sull’aborto vigenti in Texas. La donna ha raccontato la sua storia al Washigton Post. La donna aveva già subito un altro aborto spontaneo nel 2018, quando si trovava nello stato di Washington: Stell si era quindi sottoposta a una procedura standard per rimuovere ilper aiutare a prevenire infezioni o problemi di salute a lungo termine. Stell avrebbe voluto fare la stessa cosa anche con il suo secondo aborto spontaneo, ma le nuove leggi promulgate dal Texas in materia, che seguono l’orientamento generale della Corte Suprema, limitano fortemente il diritto all’interruzione di gravidanza. I medici...

