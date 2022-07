Mercedes SL, 70 anni da regina del lusso a cielo aperto (Di giovedì 21 luglio 2022) La Mercedes SL compie 70 anni, confermandosi come un'icona della storia dell'automobile. Dalla prima 300 SL da corsa datata 1952 (W 194) alla ultima spider realizzata direttamente da Mercedes-AMG e appena arrivata sul mercato - la divisione sportiva del marchio di Stoccarda - la roadster tedesca ha sempre rappresentato il non plus ultra della sportività e del lusso a cielo aperto. La storia delle Mercedes SL La storia della Mercedes SL inizia il 12 marzo 1952, con la presentazione del modello da corsa, che già in quella stagione vinse quattro delle cinque gare della sua categoria, tra cui la mitica 24 Ore di Le Mans, mentre alla Mille Miglia finì seconda. Dopo questi successi, nel 1954 nasce la 300 SL Coupé (W 198), ovvero la mitica “ali di gabbiano” ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 21 luglio 2022) LaSL compie 70, confermandosi come un'icona della storia dell'automobile. Dalla prima 300 SL da corsa datata 1952 (W 194) alla ultima spider realizzata direttamente da-AMG e appena arrivata sul mercato - la divisione sportiva del marchio di Stoccarda - la roadster tedesca ha sempre rappresentato il non plus ultra della sportività e del. La storia delleSL La storia dellaSL inizia il 12 marzo 1952, con la presentazione del modello da corsa, che già in quella stagione vinse quattro delle cinque gare della sua categoria, tra cui la mitica 24 Ore di Le Mans, mentre alla Mille Miglia finì seconda. Dopo questi successi, nel 1954 nasce la 300 SL Coupé (W 198), ovvero la mitica “ali di gabbiano” ...

madofra : Ovviamente il renziano starter pack ha 24 anni scuola privata nonni ricchi e papi col Mercedes quindi che cazzo ne… - mirycola : Dopo 5 anni, Hanno avuto un bambino come Kurt o Blaine? Santana è riuscita ad arrivare in alto dopo aver fatto il d… - insider_motori : #F1 : in mattinata oltre alla conferma di De Vries per le FP1, Toto #Wolff ha affermato che lo spettacolo in Formul… - neecoloo : @NikiKaiser00 no ma va son d’accordo con te io tifo mercedes perché, ma pensare che leclerc non sia già stato preso… - _danilismo_ : perché invece nei 7 anni di dominio totale Mercedes ci siamo divertiti tantissimo -