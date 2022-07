Mercato pessimista su crisi governo | spread verso quota 300 punti

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Ladi, le dimissioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e le elezioni anticipate metteranno sotto stress loBtp-Bund. Il differenziale di rendimento fra titoli decennali italiani e tedeschi potrebbe arrivare nelle prossime settimane almeno a300. Complice anche il Tpi, lo scudo anti-approvato dalla Bce, che non ha convinto i mercati finanziari. La reazione di Piazza Affari è stata “meno drastica di quello che si poteva immaginare, considerando l’autorevolezza dell’esecutivo e il fatto che il Paese ora piomba in un periodo di incertezza politica nel momento peggiore possibile, con il serio rischio di un razionamento del gas nel corso dell’inverno, con l’economia globale in rallentamento e con un’inflazione molto alta”, dice ...