Mercati in picchiata dopo la caduta del governo Draghi Piazza Affari apre a -2,2%, spread in rialzo a 241 (Di giovedì 21 luglio 2022) Gli investitori scommettono su un lungo periodo di instabilità politica con spread verso quota 300 punti

