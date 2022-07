(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Investimenti in, efficienza produttiva ed energetica, autoproduzione e acquisto di rinnovabili e diversificazione dei mercati per far fronte alla crisi globale.il 17esimo Rapporto di Sostenibilità, il primo ad essere avallato da un ente certificatore. Nel perseguire la sua ambizione di promuovere un modo sostenibile di produrre carta, dal 2014ha ridotto le emissioni specifiche di CO2 e NOx rispettivamente del 14,9% e del 47% e i consumi specifici di energia del 13,2%, destinando a recupero l’80% dei rifiuti. I consumi idrici specifici sono invece calati del 23,3% rispetto al 2013. Il Report 2021,to a Lucca nel corso dell’evento ‘Carta Canta – EssereHeroes’, evidenzia il raggiungimento di un ...

LiberoReporter : Meno CO2 e più economia circolare, Lucart presenta i traguardi green - Gaebaldi : Meno CO2 e più economia circolare, Lucart presenta i traguardi green - LocalPage3 : Meno CO2 e più economia circolare, Lucart presenta i traguardi green - LaVeritVera1 : @dottorlabo Dovrà essere contestuale, perchè vuole discriminare a tutti i costi scusi? Inoltre, Le rinnovo l'invito… - Ilsolito_In : @Gio_Co2 Le femmine meno? -

Scienza in rete

... infine, nonimportante, il bosco è l'unico vero grande alleato che abbiamo per contrastare la crisi climatica in atto stoccando grandi quantità di, principale gas climalterante. Chiediamo ...... Hiltbrunner ha rilevato il 62% indi specie vegetali rispetto ai pascoli erbosi "in presenza ... "Secondo i nostri calcoli, un ettaro di ontano verde produce l'equivalente didi una corsa di 10'... Durante la pandemia abbiamo ridotto le emissioni di CO2 come mai prima, ma sono già risalite Nel perseguire la sua ambizione di promuovere un modo sostenibile di produrre carta, dal 2014 Lucart ha ridotto le emissioni specifiche di CO2 e NOx rispettivamente del 14,9% e del 47% e i consumi ...Merito di 10 Boeing 737-8200 "Gamechanger", la metà degli aerei che la compagnia irlandese ha scelto di basare a Bergamo: "Consumo di carburante ridotto del 16%, le emissioni acustiche del 40%" ...