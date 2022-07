Meloni: noi già pronti al voto, dobbiamo vederci subito con gli alleati per stabilire le regole (Di giovedì 21 luglio 2022) “Abbiamo avuto tre governi diversi con tre maggioranze diverse. Ce n’è uno che ha funzionato? No. La storia ci ha dato ragione. Perché gli unici governi che funzionano sono quelli a maggioranza coesa. La parola agli italiani”. Lo ha scritto su Fb Giorgia Meloni, l’unica che non esce con le ossa rotte da una crisi che FdI aveva largamente previsto asserendo che non era possibile governare con una maggioranza raccogliticcia. Un concetto che ha ribadito anche a Tg2 Post, dove ha commentato anche la data del voto, fissata dal cdm per il 25 settembre. “Francamente – ha detto – non ci aspettavamo di arrivare al voto il prossimo 25 settembre, nel senso che la dipartita di questo governo è stata parecchio rocambolesca, per certi versi inaspettata. Comunque, pronti al voto siamo sempre stati e lo siamo anche ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) “Abbiamo avuto tre governi diversi con tre maggioranze diverse. Ce n’è uno che ha funzionato? No. La storia ci ha dato ragione. Perché gli unici governi che funzionano sono quelli a maggioranza coesa. La parola agli italiani”. Lo ha scritto su Fb Giorgia, l’unica che non esce con le ossa rotte da una crisi che FdI aveva largamente previsto asserendo che non era possibile governare con una maggioranza raccogliticcia. Un concetto che ha ribadito anche a Tg2 Post, dove ha commentato anche la data del, fissata dal cdm per il 25 settembre. “Francamente – ha detto – non ci aspettavamo di arrivare alil prossimo 25 settembre, nel senso che la dipartita di questo governo è stata parecchio rocambolesca, per certi versi inaspettata. Comunque,alsiamo sempre stati e lo siamo anche ...

