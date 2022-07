Meloni è pronta alle nuove elezioni: “La storia ci ha dato ragione” (Di giovedì 21 luglio 2022) Meloni può esultare. Dopo la convulsa giornata di ieri le previsioni per il partito di Fratelli d’Italia si sono rivelate ottimiste. Pur avendo incassato la fiducia Mario Draghi deve tenere conto dell’implosione della maggioranza. Con la Lega e Forza Italia che hanno scelto insieme al Movimento Cinque Stelle di non votare, sabotando di fatto le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Lega chiede di tutelare la qualità dei prodotti made in Italy Salvini plaude all’operazione contro la mafia nigeriana Meloni: “Basta sbarchi, l’Italia non è il campo profughi d’Europa” Tajani continua a tifare per Berlusconi capo dello stato Giorgia Meloni chiede le dimissioni di Speranza Giorgia Meloni, Rita Dalla Chiesa la difende dopo gli ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 21 luglio 2022)può esultare. Dopo la convulsa giornata di ieri le previsioni per il partito di Fratelli d’Italia si sono rivelate ottimiste. Pur avendo incassato la fiducia Mario Draghi deve tenere conto dell’implosione della maggioranza. Con la Lega e Forza Italia che hanno scelto insieme al Movimento Cinque Stelle di non votare, sabotando di fatto le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Lega chiede di tutelare la qualità dei prodotti made in Italy Salvini plaude all’operazione contro la mafia nigeriana: “Basta sbarchi, l’Italia non è il campo profughi d’Europa” Tajani continua a tifare per Berlusconi capo dello stato Giorgiachiede le dimissioni di Speranza Giorgia, Rita Dalla Chiesa la difende dopo gli ...

Corriere : Meloni: «Non fatevi spaventare dalle elezioni, io sono pronta» - Angeloventura56 : RT @ksnt63: #Meloni: 'Non fatevi spaventare dalle #elezioni. Io sono pronta (ecc. ecc)' Nota per comunicatori: se inizi con 'Non fatevi sp… - Gianfranco_juve : La Meloni attacca Draghi per aver citato gli italiani nel plurale maestatis? Il 17 maggio 2021 queste le parole che… - wilmascampini : @VeroDeRomanis ci sta bene, così impariamo votare gente senza arte ne parte. Tranquilli la Meloni ha studiato ed è pronta a governare. :((( - rpicchio : @lorepregliasco Ma anche domani! Tanto la Meloni non ha detto di essere pronta? -