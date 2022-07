Me ne vado da Forza Italia perché non votando la fiducia ha rinnegato sé stessa, dice Renato Brunetta (Di giovedì 21 luglio 2022) «Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia. Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l’europeismo, l’atlantismo, il liberalismo, l’economia sociale di mercato, l’equità. I cardini della storia gloriosa del Partito popolare europeo, a cui mi onoro di essere iscritto, integralmente recepiti nell’agenda Draghi e nel pragmatismo visionario del Pnrr». Così, in una nota, il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, comunica la sua decisione di lasciare Forza Italia, in profondo disaccordo sulla decisione di non votare la fiducia al governo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 21 luglio 2022) «Non sono io che lascio, ma è, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato see hala sua storia. Nonlaa Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l’europeismo, l’atlantismo, il liberalismo, l’economia sociale di mercato, l’equità. I cardini della storia gloriosa del Partito popolare europeo, a cui mi onoro di essere iscritto, integralmente recepiti nell’agenda Draghi e nel pragmatismo visionario del Pnrr». Così, in una nota, il ministro per la Pubblica amministrazione, comunica la sua decisione di lasciare, in profondo disaccordo sulla decisione di non votare laal governo ...

